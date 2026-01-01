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    Racleta, 55 cm | Kärcher

    Racletă verde cu lamă neagră, văzută frontal pe fundal alb.

    Racleta, 55 cm

    Cod produs: 6.999-089.0

    Racletă de cauciuc, 55 cm lățime, cu lamă dublă din spumă neopren.
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