Racleta, 55 cm | Kärcher

Racletă de cauciuc Kärcher cu o lamă dublă neagră din spumă de neopren pentru utilizare cu toate mânerele cu diametrul găurii între 18 mm și 23 mm. Racleta pentru apă cu o lățime de 55 cm este ideală pentru îndepărtarea volumelor mari de apă și este foarte ușor de curățat.