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    Racletă cu maner scurt si lamă | Kärcher

    Racletă cu lamă metalică și mâner verde, inscripționată cu logo-ul Kärcher.

    Racletă cu maner scurt si lamă

    Cod produs: 6.999-126.0

    Racletă mică din metal de la Kärcher. Cu lamă, capac de protecție și mâner scurt. Lame de schimb disponibile, potrivite pentru utilizare cu tijă telescopică din aluminiu.
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