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    Racleta podea 75 cm | Kärcher

    Racletă de podea verde cu lamă neagră, pe fundal alb.

    Racleta podea 75 cm

    Cod produs: 6.999-355.0

    Racleta podea 75 cm. Lama dublă din burete negru se adaptează la suprafața si indepărtează cantități mari de lichide. Curățarea este foarte ușoară și rapidă.
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