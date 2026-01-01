Racleta podea 75 cm | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.999-355.0Racleta podea 75 cm. Lama dublă din burete negru se adaptează la suprafața si indepărtează cantități mari de lichide. Curățarea este foarte ușoară și rapidă.
Program
Avansat
Lățime de lucru (cm)
75
Cantitatea (Bucată)
1
Greutatea per produs (kg)
0.3
Greutate ambalaj (kg)
0.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
750 x 140 x 40
Dimensiuni, ambalat (mm)
750 x 140 x 40
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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