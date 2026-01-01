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    Racletă ranforsată, 75 cm | Kärcher

    Racletă metalică cu lamă de cauciuc neagră, montată pe suport metalic, fundal alb.

    Racletă ranforsată, 75 cm

    Cod produs: 3.345-178.0

    Racleta de la Kärcher pentru apă, ranforsată, neagră, cu lățimea de 75 cm, pentru aplicații dificile și uscarea podelelor fără urme.
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