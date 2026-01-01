Spalatorii camioane cu perii Karcher RBS 6012 18262050 | Kärcher

Instalatia RBS 6000 este o instalatie pentru spalarea masinilor mari cu o perie. Instalatia a fost dezvoltata si produsa pe baza cunostineri vaste Kärcher in domeniul tehnologiei spalarii masinilor. Centrul de greutate este pe manuirea usoara si spalarea eficienta a masinii. Masina este solutia ideala pentru o curatare completa rapida si in detaliu (parti laterale, fata si spate) a parcurilor auto mici. Pretentia asupra celei mai bune protectii impotriva coroziunii in perimetrul ud si pentru materialul utilizat partial agresiv a unei instalatii de spalare a fost ridicata in mod special. Astfel cadrul este o constructie metalica sudata, protectia impotriva stropirii este dintr-un material transparent din polistiren pus in concordanta cu tipul de utilizare si roata este din otel. Constructia compacta garanteaza o stabilitate mare a instalatiei. Manevrarea usoara a instalatiei se face princele patru roti usor de miscat. Alte doua roti garanteaza o stabilitate crescuta in stimpul spalarii pe masina. Acestea sunt lasate in jos odata ce instalatia este pozitionata pe partile laterale a masinii. Astfel pot fi curatate usor si contururile cu o inclinare de pana la 10°. Axul periilor depozitat de doua ori este angrenat printr-un lant cu miscare individuala andrenat de motor. Peria alb - galbena (diametrul in timpul utilizarii de aprox. 1.000 mm) este compusa din segmente semicoca cu perii din polietilen profilat, care ating in mod optim contururile masinilor. In cadrul periei sunt integrate doua duze cu teava pentru irigarea periei. Role mici din guma pentru distantare, care sunt fixate pe cadrul instalatiei garanteaza o distanta intre instalatie si masina si protejeaza astfel masina de posibile avarieri.

Roată de reglaj Face posibilă detectarea conturului vertical și înclinarea mecanismului. Părțile frontale ale autovehiculelor cu unghiuri de până la 10° sunt ușor accesibile. Dozarea detergentului Agentul de curățare poate fi adăugat, în funcție de necesități, prin intermediul unei pompe de dozare. Mâner de comanda şi siguranţa Rotația periei asistă operatorul în timpul deplasării înainte a sistemului. Este dat drumul la mâner, rotaţia perilor este întrerupta. Design din aluminiu ușor Extrem de rezistentă la influențele exterioare. Protecția circulară protejează în mod eficient operatorul împotriva stropirii cu apă. Patru roți directoare şi 2 roţi de şină Manevrabilitate excelentă și stabilitate bună. Stabilitate direcţională ridicată în timpul spălării autovehiculului.