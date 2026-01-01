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    Spalatorii camioane cu perii Karcher RBS 6012 18262050 | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher profesional pentru curățare, cilindric, pe roți, cu panou de control și logo vizibil.

    Spalatorie camioane

    RBS 6012

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.826-205.0

    Solutia de curatare ideala pentru o curatare exterioara rapida si controlata manual a vehicolelor precum autobuze, camioane sau tractoare. Aparatul RBS 6000 este recomandat pentru utilizarea in parcuri auto cu o marime de pana la 15 masini.
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