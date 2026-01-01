Spalatorii camioane cu perii Karcher RBS 6012 18262050 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Spalatorie camioane
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.826-205.0Solutia de curatare ideala pentru o curatare exterioara rapida si controlata manual a vehicolelor precum autobuze, camioane sau tractoare. Aparatul RBS 6000 este recomandat pentru utilizarea in parcuri auto cu o marime de pana la 15 masini.
inaltimea instalatiei (mm)
3810
inaltime de spalare (mm)
3645
Necesar spaţiu de spălat (mm)
4620 x 1700 x 1500
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Frecvență (Hz)
50
Tensiune (V)
400
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare