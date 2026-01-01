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    Spalatorie camioane RBS 6012 | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher profesional pentru curățare, cilindric, pe roți, cu panou de control și logo vizibil.

    Spalatorie camioane

    RBS 6012

    Cod produs: 1.826-215.0