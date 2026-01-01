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    Tank grey only for replacement 1L 64140500 Karcher | Kärcher

    Vază metalică argintie cu textură mată și detalii în relief pe lateral, fundal alb.

    Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced

    Cod produs: 6.414-050.0

    Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).
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