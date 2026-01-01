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    Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic | Kärcher

    Recipient alb Kärcher pentru detergent, cu capac negru, formă pătrată și mâner texturat.

    Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic

    Cod produs: 5.071-414.0

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