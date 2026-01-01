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    Recipient 1L pentru lance de spuma 64149540 Karcher | Kärcher

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    Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare

    Cod produs: 6.414-954.0

    Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 6.394-668)
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