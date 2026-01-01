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    Reducer complete 10 45740320 Karcher | Kärcher

    Racord metalic cu filet și corp negru, cilindric, pe fundal alb.

    Reducție completa 10

    Cod produs: 4.574-032.0

    Adaptor duza pentru reglarea fluxului de aer, marimea XXL
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