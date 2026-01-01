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    Reducer complete 8 45740300 Karcher | Kärcher

    Racord metalic cu filet și corp negru, cilindric, pe fundal alb.

    Reducție completa 8

    Cod produs: 4.574-030.0

    Adaptor duza pentru reglarea fluxului de aer, marimea L
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