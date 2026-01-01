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    Remote control Basic SB | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher pentru încărcare, cu ecran digital și fante pentru carduri, design modern, vertical, negru și argintiu.

    Remote control Basic SB

    Cod produs: 2.644-540.0

    • Verificare electronica a monedelor
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