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    Rezervor de detergent 2 l pentru lancea de spumă DUO Advanced | Kärcher

    Recipient pentru detergent Kärcher, alb, cu capacitate mare și design ergonomic.

    Rezervor de detergent 2 l pentru lancea de spumă DUO Advanced

    Cod produs: 4.112-066.0

    Rezervorul suplimentar de doi litri permite schimbarea rapidă a detergentului cu lancea de spumare Kärcher Basic, Advanced și DUO Advanced.
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