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    Ring spanner wrench SW30 / SW32 | Kärcher

    Cheie metalică dublă cu capete rotunde, dimensiuni 30 și 32, pe fundal alb.

    Ring spanner wrench SW30 / SW32

    Cod produs: 6.574-337.0

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