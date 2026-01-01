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    Detergent pentru podele RM 69** 200l industrial cleaner 62960510 | Kärcher

    Butoi albastru Kärcher RM 69 cu etichetă detaliată pe partea frontală, utilizat pentru soluții de curățare.

    RM 69** 200l industrial cleaner

    Cod produs: 6.296-051.0

    FloorPro Industrial Cleaner RM 69 pentru curățarea podelelor și a pardoselilor industriale. Îndepărtează fără efort chiar și cele mai pesistente urme de grăsime, ulei, funingine și minerale.
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