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    Recipient negru de detergent Kärcher PressurePro Professional, capac galben, etichetă cu imagini și text descriptiv.

    RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-

    Cod produs: 6.295-555.0

    Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.
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