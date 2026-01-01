RM 82N | Kärcher

Natural Active Cleaner RM 82N de la Kärcher – este un produs versatil pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor și materiei organice cu aparate de curățare cu înaltă presiune. Detergentul alcalin, care figurează pe lista FiBL de resurse pentru producția ecologică din Germania, este fabricat din peste 99 % ingrediente naturale. Agenții tensioactivi din formulă provin din tărâțe de grâu, porumb și alte resurse naturale și sunt complet biodegradabili. Fie în agricultura (ecologică), fie în industria transporturilor, în industria alimentară, pe șantierele de construcții sau în ateliere – oriunde trebuie să fie mașini, vehicule, tractoare, cutii, butoaie, camere frigorifice, podele și chiar prelate sau benzi transportoare de curățat, acest produs de curățare activ durabil și natural este la înălțime cu puterea sa maximă de curățare. Nu conține siliconi, parfumuri și coloranți, ușor de separat și extrem de delicat cu materialele – chiar și pe metale și suprafețe vopsite datorită formulei non-corozive. În plus, detergentul activ natural PressurePro, alcalin RM 82N oferă o putere de curățare eficientă chiar și la temperaturi scăzute ale apei și poate fi folosit și cu aparate de curățare cu apă caldă de înaltă presiune la până la 90 °C.