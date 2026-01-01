RM 82N | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-195.0Detergent activ natural, alcalin, realizat din materii prime regenerabile. Oferă un efect de curățare extrem de puternic și este potrivit pentru utilizarea atât cu aparatele de curățare cu înaltă presiune cu apă rece, cât și cu apă caldă.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
11
Greutate cu ambalaj (kg)
11.2
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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