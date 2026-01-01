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    RM 82N | Kärcher

    Recipientă de detergent Kärcher RM 832N, etichetă maro cu imagini de natură și simboluri ecologice.

    RM 82N

    Cod produs: 6.296-196.0

    Detergent activ natural, alcalin, realizat din materii prime regenerabile. Oferă un efect de curățare extrem de puternic și este potrivit pentru utilizarea atât cu aparatele de curățare cu înaltă presiune cu apă rece, cât și cu apă caldă.
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