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    Wheel 305x105 65150020 Karcher | Kärcher

    Roată neagră cu jantă metalică, inscripționată cu "NOT FOR HIGHWAY USE MAX LOAD 110 KG".

    Roată anti-pană 305x105

    Cod produs: 6.515-002.0

    Roată anti-pană, complet umplută cu spumă și jantă metalică.
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