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    Pad valt, maro, 400 mm 86356910 Karcher | Kärcher

    Rolă abrazivă cilindrică, maro, cu miez negru, pe fundal alb.

    Rolă cilindrică de decapare 16", maro, 400 mm

    Cod produs: 8.635-691.0

    Pad valț foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.
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