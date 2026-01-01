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    Rolă medie | Kärcher

    Două perii cilindrice roșii cu peri lungi și dens dispuși, pe fundal alb.

    Rolă medie

    Cod produs: 4.762-624.0

    Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.
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