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    Valt din microfibre, 300 mm 47624530 Karcher | Kärcher

    Rola de curățare albă cu dungi verzi și capăt negru, pe fundal alb.

    Rolă microfibră, 300 mm

    Cod produs: 4.762-453.0

    Inovatie mondiala: Cilindru din microfibra, lungime 300 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica.
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