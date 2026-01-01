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    Valt din microfibre, 550 mm 41140100 Karcher | Kärcher

    Rola albă cu dungi verzi, cu un capăt negru, pe fundal alb.

    Rolă microfibră BR 55/40, 550 mm

    Cod produs: 4.114-010.0

    Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-415.0.
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