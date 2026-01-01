Rolă moale | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-623.0Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.
Temperatura de admisie (°C)
40
Culoarea
albastru
Greutate cu ambalaj (kg)
1.7
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare