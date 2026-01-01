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    Rolă moale | Kärcher

    Două perii cilindrice albastre cu peri de plastic, aranjate vertical pe un fundal alb.

    Rolă moale

    Cod produs: 4.762-623.0

    Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.
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