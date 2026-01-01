Rola Neolinn CLASSIC, alb | Kärcher

Rolă perforată în secțiuni din motive economice și de mediu. Lavetele de ștergere a prafului Neolinn CLASSIC de la Kärcher impresionează utilizatorii cu ștergerea praful fără reziduuri pe toate pardoselele, suprafețele și obiectele netede. Acest lucru se datorează faptului că laveta de unică folosință conține un adeziv special care nu lasă reziduuri în urmă și este potrivită în special pentru suprafețele strălucitoare.