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    Rola Neolinn CLASSIC, alb | Kärcher

    Opt suluri de hârtie albă, dispuse în două rânduri, pe fundal alb.

    Rola Neolinn CLASSIC, alb

    Cod produs: 3.338-003.0

    Rola de lavete de ștergeree a prafului Neolinn CLASSIC este o lavetă de unică folosință cu un adeziv special pentru ștergerea prafului fără reziduuri pe toate podelele netede. Ușurează ruperea ruloului.
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