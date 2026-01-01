Rola Neolinn CLASSIC, alb | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 3.338-003.0Rola de lavete de ștergeree a prafului Neolinn CLASSIC este o lavetă de unică folosință cu un adeziv special pentru ștergerea prafului fără reziduuri pe toate podelele netede. Ușurează ruperea ruloului.
Program
STANDARD
Structura podelei
Netedă și ușor structurată
Utilizarea textilelor
Textile de unică folosință
Lățime de lucru (cm)
20
Lavetă de praf / mop
Impregnat cu adeziv
Cantitatea (Bucată)
400
Greutatea per produs (kg)
2.8
Greutate ambalaj (kg)
3.2
Dimensiuni (L x l) (mm)
600 x 200
Dimensiuni, ambalat (mm)
600 x 200 x 200
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare