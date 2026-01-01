☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Rolă tare | Kärcher

    Două perii cilindrice verzi cu peri lungi, dispuse vertical pe fundal alb.

    Rolă tare

    Cod produs: 4.762-625.0

    Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.
    Solicită o ofertă