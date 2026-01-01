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    Roller brush full bristles KIRA CV 50 | Kärcher

    Perie rotativă cu peri negri și ax metalic, utilizată pentru curățare.

    Roller brush full bristles KIRA CV 50

    Cod produs: 2.889-436.0

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