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    Roller brush red for replacement R85, mediu, rosu, 800 mm | Kärcher

    Perie cilindrică roșie cu peri dispuși în spirală, montată pe un suport negru.

    Roller brush red for replacement R85, mediu, rosu, 800 mm

    Cod produs: 4.035-606.0

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