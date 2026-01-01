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    Rotary cleaner head M63E | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher cu motor negru și cablu alb, fundal alb.

    Rotary cleaner head M63E

    Cod produs: 6.751-061.0

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