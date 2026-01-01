Rotary cleaner head M63E | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Racord de înaltă presiune
G3/8″
Propulsie
Electric
Număr de duze (Bucată)
1 4
Debit (l/h)
3000
Numărul de rotaţii (rpm)
19
Lungimea de instalare (mm)
915
Tensiune (V)
24
Frecvență (Hz)
50 - 60
Presiune (bar)
max. 140
Deschidere rezervor (mm)
65
Temperatură (°C)
max. 90
Greutate (kg)
4.9
Greutate cu ambalaj (kg)
7.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1256
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Manual de utilizare