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    Round spray nozzle long 3x10 | Kärcher

    Piesă metalică dreptunghiulară cu șuruburi, având un capăt cilindric.

    Round spray nozzle long 3x10

    Cod produs: 4.574-105.0

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