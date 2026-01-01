☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Round spray nozzle long L2P Ø4mm | Kärcher

    Bară metalică dreptunghiulară cu capăt cilindric, având șuruburi vizibile pe suprafață. Fundal alb.

    Round spray nozzle long L2P Ø4mm

    Cod produs: 4.574-142.0

    Solicită o ofertă