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    Masina municipalaS 100/130 Multi-functional system vehicl | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher cu cabină și benă, design robust, anvelope mari, lumini frontale.

    Masina municipala

    S 100/130 Multi-functional system vehicl

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 8.322-537.0

    Robust, puternic, off-road: autoutilitarele din gama S sunt cu adevărat puternice - concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului în cele mai dificile condiții.
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