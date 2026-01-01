Masina municipalaS 100/130 Multi-functional system vehicl | Kärcher

Modelele din gama S de până la 130 CP sunt unele dintre cele mai puternice mașini articulate de pe piață. Ele pot fi convertite rapid pentru serviciul de iarnă, măturat sau întreținerea grădinii. Liftul frontal standard (CAT II) cu o forță de ridicare de 2700 de kilograme, arborele cardanic mecanic și un debit hidraulic de până la 120 de litri fac posibilă munca dificilă. Datorită mișcării tridimensionale a liftului frontal, utilajul poate fi adaptat la situațiile de lucru respective. Vibrațiile dintre vehicul și dispozitivele atașate pot fi echilibrate și absorbite prin intermediul sistemului hidraulic. Acest lucru permite călătorii mai rapide de transport, îmbunătățește siguranța la conducere și protejează vehiculul. O tracțiune integrală permanentă asigură tracțiune constantă și contact cu solul, un diferențial de blocare mecanic asigură o transmisie uniformă a puterii către ambele osii în cazul utilizării extreme. Sistemul de tracțiune dual drive garantează o utilizare optimă între acționarea hidrostatică și cea mecanică. Vehiculul este disponibil și ca cabină pentru 2 persoane.

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Cabina ergonomica si confortabila Cabină confortabilă și ergonomică, cu vizibilitate optimă de jur imprejur Trei variante de scaune: un singur loc, 2 locuri sau scaun reglabil. Acces ușor pentru mentenanta Lucrările zilnice de întreținere sunt posibile fără îndepărtarea accesoriilor. Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Piese laterale pivotante sau pliabile pe partea dreaptă și stângă.