Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) 41150060 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.115-006.0Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
3.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare