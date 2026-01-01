☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) 41150060 | Kärcher

    Kit Kärcher pentru curățarea conductelor, cu furtun transparent și duză metalică lungă.

    Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)

    Cod produs: 4.115-006.0

    Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.
    Solicită o ofertă