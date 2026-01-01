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    Sac filtrant din hartie 69042940 Karcher | Kärcher

    Zece saci de hârtie pentru aspirator, dispuși în rând, cu instrucțiuni de utilizare imprimate pe fiecare.

    Sac filtrant din hartie CV 30/1 - CV 38/1, 10 buc., 10 Bucată, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Cod produs: 6.904-294.0

    Saci cu filtru de hartie, clasa de praf M, adecvati pentru toate modelele CV 30/1 si CV 38/1. Continut: x 10.