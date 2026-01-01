Sac filtrant din hartie 69042940 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.904-294.0Saci cu filtru de hartie, clasa de praf M, adecvati pentru toate modelele CV 30/1 si CV 38/1. Continut: x 10.
Cantitate (Bucată)
10
Culoarea
maro
Greutate (kg)
0.3
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
357 x 175 x 45
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.