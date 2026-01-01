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    Sac filtrant din hartie 69043030 Karcher | Kärcher

    Sac de hârtie pentru aspirator, cu instrucțiuni tipărite pe suprafață, pliat și așezat pe o suprafață albă.

    Sac filtrant din hartie, pachet en gros, 300 Bucată, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Cod produs: 6.904-303.0

    Clasa de praf M / pachet de consumator la scara larga
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