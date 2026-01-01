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    Sac filtrant din material textil 69043010 Karcher | Kärcher

    Sac alb de filtrare cu margine neagră și deschidere circulară, pe fundal alb.

    Sac filtrant din material textil

    Cod produs: 6.904-301.0

    Bumbac, lavabil (40ºC)
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