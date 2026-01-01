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    BAG, VAC, 10-PACK 86341040 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator Kärcher, alb, cu deschidere circulară, stivuit pe o suprafață albă.

    Saci, 10 buc., 10 Bucată, CV 60/2

    Cod produs: 8.634-104.0

    Capacitate de umplere de 17 litri
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