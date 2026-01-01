Pungi filtru 5buc. -NT 65 / 2 ECO 69042850 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.904-285.05 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.
Cantitate (Bucată)
5
Culoarea
maro
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
340 x 260 x 35
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.