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    Pungi filtru 5buc. -NT 65 / 2 ECO 69042850 Karcher | Kärcher

    Cinci saci de hârtie pentru aspirator, suprapuși, cu un decupaj circular pentru montare.

    Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    Cod produs: 6.904-285.0

    5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.
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