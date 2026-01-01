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    Sampon auto RM 811 ASF 62954390 Karcher | Kärcher

    Recipientă galbenă cu detergent Kärcher RM 811 Classic, capac alb și etichetă detaliată pe partea frontală.

    Sampon auto RM 811 ASF

    Cod produs: 6.295-439.0

    Un sampon compatibil cu ceara, deosebit de activ, pentru curatarea prin periere cu statii automate de spalare. O combinatie speciala de ingrediente active pentru a contribui la capacitatea de alunecare a periilor, protejand astfel suprafata autovehiculului. Respecta VDA.
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