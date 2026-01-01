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    Sampon pulbere RM 22 ASF 62955370 Karcher | Kärcher

    Sac alb de detergent Kärcher cu etichetă detaliată pe partea frontală, prezentat pe fundal alb.

    Sampon pulbere RM 22 ASF

    Cod produs: 6.295-537.0

    Sampon pudra extrem de puternic pentru murdarie grosiera cu ulei, grasime si substante minerale. Potrivit pentru curatarea motoarelor si a autoturismelor. Fara NTA
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