Sampon pulbere RM 22 ASF 62955370 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-537.0Sampon pudra extrem de puternic pentru murdarie grosiera cu ulei, grasime si substante minerale. Potrivit pentru curatarea motoarelor si a autoturismelor. Fara NTA
Dimensiunea ambalajului (kg)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12.7
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
20.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
540 x 640 x 120
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare