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    Spalatorie auto self-service SB OB | Kärcher

    Aparat Kärcher pentru spălare auto, cu două furtunuri și panou de control colorat. Fundal alb.

    Spalatorie auto self-service

    SB OB

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.319-010.2

    • Design compact
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