Spalatorie auto self-service SB OB | Kärcher

Spalatoria self-serivce compactă SB OB de la Kärcher poate fi configurată pentru a se potrivi solicitărilor individuale ale clienților și este capabilă să efectueze o spălare a vehiculului în cele mai mici spații. Soluția flexibilă cu o singura unitate oferă până la șapte programe diferite de spălare pentru o spălare completă a vehiculului – acestea pot fi selectate printr-un ecran tactil intuitiv si usor de utilizat. Unitatea este ideală pentru utilizarea în zone rezidentiale și generează venituri suplimentare atractive, cu o investiție foarte scăzută.

Disponibil cu până la patru pompe de dozare Oferă până la șapte programe de spălare. Generează venituri suplimentare atractive. Al treilea instrument de spălare Jet de spumă cu presiune și jet de spumă sub presiune pentru jante posibil ca un program suplimentar de spălare. Pre-curățarea intensivă asigură rezultate extrem de bune de curățare. Asigură o satisfacție ridicată a clienților. Dedurizarea apei cu osmoză Nu este necesar un ansamblu separat. Spatiu necesar foarte mic.