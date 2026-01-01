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    Spalatorie Self Service Karcher SB Wash 5/10 Fp 13192010 | Kärcher

    Curățător Kärcher profesional, gri cu accente galbene, cablu de alimentare conectat, design robust și compact.

    Spalatorie auto self-service

    SB Wash 5/10 Fp

    Cod produs: 1.319-201.0