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    Spalatorie Self Service Karcher SB Wash 5/10 Fp/Ws 13192020 | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher de curățare cu presiune, cu carcasă metalică și detalii galbene, cablu și pistol de pulverizare atașat.

    Spalatorie auto self-service

    SB Wash 5/10 Fp/Ws

    Cod produs: 1.319-202.0