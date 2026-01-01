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    Spalatorie Self Service Karcher SB-Wash 5/10 13192040 | Kärcher

    Curățitor Kärcher profesional, gri cu detalii galbene, panou de control vizibil pe partea frontală.

    Spalatorie auto self-service

    SB-Wash 5/10

    Cod produs: 1.319-204.0