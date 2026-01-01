Spalatorie auto self-service SB Wash MU | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Spalatorie auto self-service
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.070-002.0
Temperatura apei calde (°C)
60
Presiune de lucru (bar)
100 - 120
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit transportat (l/h)
500
Actualizări software disponibile până la
2031-01-01
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare