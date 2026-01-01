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    Spalatorie auto self-service SB Wash MU | Kärcher

    Container industrial cu echipamente de filtrare și stocare, incluzând rezervoare albastre și albe, într-un spațiu închis.

    Spalatorie auto self-service

    SB Wash MU

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.070-002.0

    • Design modular
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