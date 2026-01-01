Spalatorie auto self-service SB Wash MU | Kärcher

Unitatea modulară self-service multi-bay SB MU pentru 4 până la 8 stații de spălare self-service pentru curățarea exterioară a vehiculului poate fi configurată individual și extinsă flexibil. Modulul de pompare cu 5 componente principale, sistemul de apă caldă, instalația de dedurizare și osmoză, dulapul de comandă și echipamentele de spălare sunt instalate într-o cameră a instalației. Toate componentele sunt ușor accesibile și extrem de prietenoase cu serviciile. Componentele de înaltă calitate garantează fiabilitatea ridicată a procesului. În funcție de cerințele amplasamentului, fiecare locaș de spălare poate fi echipat cu până la 11 programe de spălare (pre-curățare, curățare principală și îngrijire). Sistemul de spumă Vario este utilizat pentru spălările de spumă cu perie de spălare. Volumul de apă și consistența spumei (spumă umedă sau uscată) pot fi setate de operator. Clienții de la spălătorie beneficiază în special de îndrumarea clară a utilizatorului, de dispunerea logică a instrumentelor de spălare ergonomice, precum și de programele eficiente de spălare pentru curățarea jantelor roților și de programele de îngrijire inovatoare pentru conservarea vopselelor (spumă).

Design modular Sistemul poate fi configurat individual și extins flexibil. Programe atractive de spălare (max. 11) Nicio dorință nu este lăsată neîmplinită pentru clienții de spalatorii Module de pompare preasamblate în fabrică Instalare economica si cu costuri reduse in locatie Modulele pompei sunt deja testate în fabrică pentru buna funcționare. Pompe pneumatice de dozare Utilizarea agentului de curățare concentrat, fiabilitate ridicată a procesului. Sistem de spumă Vario Spuma umedă/uscată comutabilă permite diferite posibilități. Acces optim la toate componentele Service foarte ușor.