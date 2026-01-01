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    Reglare Servo Control > 1100 l/h 47754710 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic perforat cu modele triunghiulare și simboluri plus/minus pe lateral, fundal alb.

    Servo Control, 1100 l/h -

    Cod produs: 4.775-471.0

    Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.
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