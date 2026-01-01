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    Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h 47754700 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic perforat cu modele triunghiulare și simboluri plus/minus pe lateral, fundal alb.

    Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h

    Cod produs: 4.775-470.0

    Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune.
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