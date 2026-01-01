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    Regulator Servo Control - Executie din otel superior 41180160 | Kärcher

    Duza galbenă Kärcher, cu simboluri de reglare și inscripția "max. 155°C", pe fundal alb.

    Servo Control, food, 750 l/h - 1100 l/h

    Cod produs: 4.118-016.0

    Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune. Pentru industria alimentară, piesele în contact cu apa sunt realizate din oțel inoxidabil.
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