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    Regulator Servo Control 41180070 Karcher | Kärcher

    Duza galbenă Kärcher, cu simboluri de reglare și inscripția "max. 155°C", pe fundal alb.

    Servo Control, < 750 l/h

    Cod produs: 4.118-007.0

    Servo control pentru fluxul de apa si controlul presiunii (< 750 l/h) asupra pistolului.
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