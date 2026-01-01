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    Regulator Servo Control 47755260 Karcher | Kärcher

    Cilindru metalic perforat cu modele triunghiulare și simboluri plus/minus pe lateral, fundal alb.

    Servo Control, < 750 l/h

    Cod produs: 4.775-526.0

    Servo control pentru fluxul de apa si controlul presiunii (< 750 l/h) asupra pistolului.
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